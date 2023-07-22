



Волгоградцы обеспокоены порчей томатов на своих грядках. Как рассказали V102.RU дачники, уже вторую неделю они наблюдают печальную картину – помидоры, высаженные в открытом грунте, покрываются черными пятнами – причем как зеленые, так и бурелые овощи. География жалоб широка - от Горьковского поселка до Красноармейского района и Волжского. Волгоградцы обеспокоены порчей томатов на своих грядках. Как рассказали V102.RU дачники, уже вторую неделю они наблюдают печальную картину – помидоры, высаженные в открытом грунте, покрываются черными пятнами – причем как зеленые, так и бурелые овощи. География жалоб широка - от Горьковского поселка до Красноармейского района и Волжского.





По словам дачников, такое уже было около пяти лет назад. Тогда также по необъяснимой причине томаты погибали из-за черных пятен. По словам дачников, такое уже было около пяти лет назад. Тогда также по необъяснимой причине томаты погибали из-за черных пятен.

- Мы хорошо знаем все болезни помидоров, - утверждают жители. – Возможно, это фитофтороз, потому что "ржавеют" и листья. Но тогда непонятно, почему не помогают традиционные обработки. - Мы хорошо знаем все болезни помидоров, - утверждают жители. – Возможно, это фитофтороз, потому что "ржавеют" и листья. Но тогда непонятно, почему не помогают традиционные обработки.

Вряд ли похоже заболевание и на вершинную гниль. Оно обычно поражает томаты в засушливое лето. Но дачники, как правило, хорошо поливают свои грядки. Вряд ли похоже заболевание и на вершинную гниль. Оно обычно поражает томаты в засушливое лето. Но дачники, как правило, хорошо поливают свои грядки.





На такую же проблему пожаловались и жители Волжского. На такую же проблему пожаловались и жители Волжского.

- Это какая-то напасть, - жалуются волгоградцы. – Не помогают ни обработки химикатами, ни народные методы – помидоры чернеют на глазах. По всей видимости, мы останемся без томатов, а значит, и без закруток - лечо, аджики, овощной икры.При этом, по наблюдениям волгоградцев, чернеют томаты, высаженные в открытом грунте. Помидоры, которые растут в теплицах, остаются целыми. Дачники отмечают, что некоторые сорта томатов оказались устойчивыми к неизвестной "хвори". Например, пока держатся помидоры сорта черри.- Урожай помидоров будет плохим, - сетуют торговцы на колхозном рынке. – Мало того, что томаты чернеют, так еще и завязываются плохо. Раньше за один день можно было собрать полтора-два ведра, а сейчас – килограмма два.Овощевод Андрей из Среднеахтубинского района Волгоградской области подтвердил, что на помидорных плантациях много порченых овощей.- Мы всегда обрабатываем поля и в этом году, конечно, провели необходимые мероприятия, но урожай под угрозой, - констатирует фермер. – Выиграли те, кто не раскрывал теплицы, но нам похвастаться будет нечем.Волгоградцы предполагают, что причиной гибели помидоров на корню могли стать «отравленные» дожди – осадки с повышенной кислотностью. Но от этого тем, кто рассчитывал на хороший урожай, не легче.В любом случае волгоградцам, планирующим консервацию, советуют не откладывать этот процесс в долгий ящик. Сейчас помидоры можно купить на дачных рынках даже по 40 рублей за килограмм.