Количество жалоб волгоградцев на наливайки выросло в 10 раз

Жители Волгоградской области за последние полтора года стали чаще жаловаться на питейные заведения. Как рассказали V102.RU в региональном УФАС, волгоградцы считали, что вывески «пиво» на таких торговых точках являются незаконной рекламой алкоголя. В частности, если в первом полугодии 2022 года таких жалоб было 20, то за аналогичный период 2023 года – уже 222.

При этом в ведомстве отметили, что подобные обращения не относятся к компетенции антимонопольного органа, так как вывески на магазинах, содержащие слово «пиво», не являются рекламой и не запрещены.

Напомним, что в Госдуму поступил законопроект, согласно которому органы власти в регионах получат возможность закрывать круглосуточные наливайки, уютно разместившиеся в многоквартирных домах. По словам авторов законодательной инициативы, контингент таких заведений доставляет массу неудобств благополучному населению.

На днях губернатор Волгоградской области в ходе инспекции реконструкции школы на Тулака приказал снести наливайки, прилегающие к учебному заведению. Освободившиеся территории, подчеркнул Андрей Бочаров, нужно отдать под нужды школы, расширив ее территорию.



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