Волгоградским чиновникам дадут право закрывать «наливайки» в домах

Государственная дума рассмотрит законопроект, согласно которому органы власти в регионах получат возможность закрывать круглосуточные наливайки, уютно разместившиеся в многоквартирных домах. По словам авторов законодательной инициативы, контингент таких заведений доставляет массу неудобств благополучному населению.

Вялую борьбу чиновников с наливайками на местах в Государственной думе объясняют пробелом в действующем законодательстве. Все дело в том, что точки, где в любое время дня и ночи можно купить алкоголь, как правило, действуют под видом общепитов. К таким заведениям, согласно действующим нормам, чиновники и надзорные органы не могут применить санкций.

Законопроект предлагает убрать из законодательства упоминание об услугах общественного питания в качестве исключения при принятии решений.

По словам соавтора законодательной инициативы Александра Спиридонова, проблема наливаек давно стала общенародной.

– Эти сомнительные заведения работают 24/7 и круглосуточно продают алкоголь. По ночам они собирают вокруг себя соответствующий асоциальный контингент, там постоянно происходят драки и разборки, приезжает полиция и скорая помощь, – сообщил коллегам в ГЖ парламентарий, – жители близлежащих домов не только страдают от постоянного шума, но и боятся за себя и своих близких.

При этом, акцентировал внимание он, органы власти в регионах заходят в тупик, так как не имеют достаточно полномочий.

– Они не вправе устанавливать ограничения для продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Для того чтобы решить эту наболевшую проблему, внесли с коллегами законопроект, который даст регионам такие полномочия, – пояснил Спиридонов.