



Губернатор Волгоградской области 8 августа проинспектировал ход ремонта в одной из старейших школ областного центра №93 на улице Туркменской в микрорайоне Тулака. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона в том числе обсудил с главой Волгограда Владимиром Марченко и председателем регионального комитета по образованию Ларисой Савиной проблему соседства школы в местными наливайками. Андрей Бочаров приказал снести заведения и отдать освободившиеся территории для нужд школы.

Как ранее сообщало информагентство, в построенном еще в 1938 году здании ранее располагался госпиталь, до 1978 года – школа, потом – учебный комбинат. Учебный процесс здесь давно не ведется, но после обновления в классах вновь закипит школьная жизнь. В 2024 году в корпусе школы №93 на ул. Туркменской смогут обучаться 450 детей из начальной школы. Проектом реконструкции предусмотрены 16 просторных классов, библиотека, столовая и спортзал.





Осмотрев коридоры и будущие классы, Андрей Бочаров обратил внимание на прилегающую инфраструктуру. Соседство с алкопавильонами привело его в негодование. Особенно возмутил его тот факт, что наливайки занимают площади, которые могли бы использоваться для нужд детей.

– Мы будем жестко наводить порядок здесь. С Владимиром Васильевичем [Марченко] мы эту ситуацию обговорили и не будем допускать, чтобы в ближайшем радиусе были увеселительные заведения и объекты, которые торгуют алкоголем, – предупредил коллег Андрей Бочаров. – Надо смотреть по всем этим ларькам – язык не поворачивается сказать «павильоны». Если мы делаем территорию, то должны понимать, что эта территория находится в стесненных условиях. Здесь каждый метр нужно использовать для детей. Если у нас есть объекты, где мы можем расширить территории, то здесь мы ничего не можем уже. Здесь мы уже в сложившейся застройке. Здесь мы не выйдем за рамки.

По словам Андрея Бочарова, все питейные заведения должны быть ликвидированы до начала учебного процесса.

– А то мне тут говорят, что квадратных метров не хватает. Ну уберите все эти алкогольные места, всякие рюмочные, закусочные, пивные ларьки. Они здесь точно не нужны. Люди только спасибо скажут, когда вы, извиняюсь за выражение, эти учреждения отсюда уберете, – сказал глава Волгоградской области.

Далее Андрей Бочаров обратился к главе Волгограда Владимиру Марченко: «Если от меня нужны какие-то решения дополнительно, то я готов выделить финансовые средства в том числе».

Глава региона также подчеркнул, что школьный двор необходимо обустроить с учетом возрастных интересов учащихся.

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