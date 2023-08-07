РПН рассмотрел нехорошее в песке и воде на волгоградских пляжах





Возбудителей патогенных кишечных инфекций в водоемах Волгоградской области не обнаружено, зато найдены микробы и паразиты. Об этом, как сообщает V102.RU, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора по итогам еженедельного контроля качества песка и воды в местах массового купания.

Такие исследования в регионе проводятся с мая текущего года регулярно. На данный момент установлено, что 18,5% отобранных проб воды водоемов по основным микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим нормативам. По санитарно-химическим показателям не соответствуют 1,6 % проб воды. 1,3 % проб почвы (песка) не соответствовало по паразитологическим показателям.

Но есть и хорошие новости. Специалисты заявляют, что все исследованные пробы воды на вирусологические, радиологические и паразитологические показатели соответствуют нормативным требованиям.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что купаться можно только на официально открытых пляжах.

Напомним, что с 24 июня в городе-герое работают две зоны отдыха — на полуострове Сарептском в Красноармейском районе и набережной имени Тулака в Советском районе. В начале июля в Тракторозаводском районе Волгограда было открыто третье место отдыха у воды, где можно загорать, но не купаться.

Также сообщалось, что в Волгограде с 8 августа горожанам разрешат купаться на пляже в Советском районе, но пока официального объявления об этом не было.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»