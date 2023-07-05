В Волгограде открыли третий пляж с маленькой оговоркой

В Тракторозаводском районе Волгограда официально открыли третье место отдыха у воды — именно так местные власти называют пляж, где нельзя заходить в воду. Как сообщает V102.RU, отдыхающих ждут в поселке Нижний Тракторный.

— Сотрудники межведомственной комиссии провели приемку и подтвердили готовность к открытию еще одного объекта на берегу Волги площадью около 13 000 квадратных метров, — пояснили в мэрии Волгограда. — Заблаговременно в ходе подготовки муниципалитет обеспечил обустройство необходимой инфраструктуры, а водолазы городской службы спасения привели в порядок акваторию.

Уточняется, что в Кировском районе на острове Сарпинском и в Центральном районе на нижней террасе Центральной набережной напротив ЦПКиО еще продолжаются подготовительные работы.

— Окончательное решение о возможности открытия места отдыха у воды принимает Роспотребнадзор после лабораторного исследования проб воды, почвы и воздуха, — отметили в горадмине.

Напомним, с 24 июня в городе-герое работают две зоны отдыха — на полуострове Сарептском в Красноармейском районе и набережной имени Тулака в Советском районе.

Ранее журналисты «Высоты 102» рассказывали, что волгоградцы, измученные жарой, вопреки запретам штурмуют дикие пляжи и уходят в заплыв.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»