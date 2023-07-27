Волгоградцам под конец лета разрешат купаться на Тулака и ЦПКиО





В Волгограде с 8 августа горожанам разрешат купаться на пляже в Советском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», под занавес лета волгоградцы смогут окунуться в воды Волги на Тулака.

Информация об этом прозвучала сегодня в ходе брифинга, состоявшегося в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Кроме того, по словам представителя администрации Волгограда, откроется в августе и пляж на ЦПКиО. В данном случае. сообщает ИА «Высота 102», точные сроки никто не называет – вероятнее всего, старт купальному сезону дадут здесь к середине последнего месяца лета.