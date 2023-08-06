Полный оружия автобус заметили в центре Волгограда

В Центральном районе Волгограда местные жители сообщили о полном оружия автобусе. Как сообщили V102.RU очевидцы, на машине, припаркованной на площадке у музея-панорамы «Сталинградская битва», заметили номера с кодом Амурской области.

— «Автобус Победы» прибыл из Благовещенска на Амуре, преодолев около 8000 километров. В музее, посвященном истории Великой Отечественной войны, много предметов, поднятых поисковиками на Сталинградской земле. Все экспонаты — от оружия и предметов быта того времени есть возможность рассмотреть, взяв в руки. Вход и экскурсия бесплатны. При желании у вас есть возможность лично отблагодарить ребят, проехавших столько верст. Музей на колесах будет у нас только до 12 августа, — говорится в описании к видео с необычным автобусом.

Отмечается, что внутри есть и образцы оружия из зоны СВО. По словам президента мотоклуба «МотоПатриот» и благовещенского отделения клуба «Ночные волки» Василия Семенова, лекция для всех желающих с осмотром экспонатов длится около 40 минут.

— Мы рассказываем о реликвиях, которые заполнили наш музей. Патриотизм начинается с папы и мамы, бабушки, дедушки. Это нужно помнить. Те, кто сегодня не уважают свой род и не изучают историю своего рода — это лицемеры, потому что, сохраняя историю своих предков, мы в целом сохраняем историю всей нашей страны, — уверен Семенов.

Уточняется, что необычный музей на колесах выехал из Благовещенска 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны и проехал 17 городов. В Волгограде на 12 августа запланировано большое шоу мотоклуба «Ночные волки» в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве. По задумке организаторов, из Волгограда в Благовещенск будут доставлены частицы сталинградской земли и Вечного огня, а с собой из Благовещенска байкеры привезли частицу амурской земли в память о земляках, павших за освобождение Сталинграда.

Фото: «Автобус Победы» / t.me

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