На въезде в Волгоград заметили бронированный грузовик с флагами

На въезде в Волгоград со стороны Ростова заметили бронированный грузовик с флагами. Как сообщает V102.RU, своеобразный автомобиль очевидцы увидели у стелы «Волгоград-Сталинград-Царицын».

Как рассказал журналистам «Высоты 102» вице-президент мотоклуба «Ночные волки Сталинград» Виктор Смирнов, необычный автомобиль примет участие в мотопробеге, посвященном 80-летию Победы в Сталинградской Битве, который состоится в городе-герое Волгограде 12 августа.

— Бензовоз Mad Max (отсылка к известному боевику-антиутопии Джорджа Миллера, — Прим. ред.) возглавит мотоколонну. За ним проследует Хирург (Александр Залдастанов, основатель и лидер старейшего в России байкерского клуба «Ночные волки», — Прим. ред.) и остальные участники. Ждем около 1000 человек. Съедутся мотоциклисты со всей России и стран дальнего зарубежья. Ожидаются гости из Чехии и Сербии, — рассказал Виктор Смирнов. — Мотопробег стартует в 16.00 12 августа от площади Дзержинского в Тракторозаводском районе. В программе — возложение цветов к вокзалу в память о погибших при теракте, на Мамаевом кургане в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. У фонтана «Детский хоровод» состоится флешмоб с участием детей. Пока не можем раскрыть все детали. Затем колонна переместится к музею-панораме «Сталинградская битва», где пройдет кульминация байк-шоу, включающего в себя трюковое, пиротехническое, музыкальное и литературное действие. В качестве специального гостя выступит Юлия Чичерина.





Уточняется, что бензовоз-монстр приехал в Волгоград накануне. Сейчас махина обрела временное пристанище у телецентра на Мамаевом кургане. Завтра необычное авто перегонят к музею-панораме. Все желающие смогут сфотографироваться у многотонной машины.

Справка

Бензовоз-монстр Mad Max, сооруженный на базе ЗИЛ-133 с мотором от КАМАЗа, является шоу-стоппером клуба «Ночные волки», передвижной сценой для байк-шоу, снабженной установкой для запуска пиротехники. На его создание ушло пять лет. Автомобиль стилизовали под бензовоз из одноименных фильмов. Необычный автомобиль неизменно притягивает внимание гостей различных фестивалей, проводимых байкерами.

Фото: Аркадий Земцов