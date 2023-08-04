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Хирург навестит Крокодила? Подаренный байкером Волгограду фонтан выдавил из себя невозможное

Общество 04.08.2023 17:40
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04.08.2023 17:40


В Волгограде 12 августа состоится грандиозное шоу, которое организует мотоклуб «Ночные волки». По этому случаю в город-герой планирует приехать и президент клуба Александр Хирург Залдастанов. Совпадение или нет, но сегодня, 4 августа, стало известно о том, что подаренный главным байкером страны Волгограду фонтан «Детский хоровод» (он же «Крокодил») вдруг частично выдавил из себя, возможно, последние капли воды. Этого от мэрии Волгограда, как выяснилось, потребовала прокуратура города.  

Напомним, что фонтан «Детский хоровод» был открыт на привокзальной площади в центре Волгограда 23 августа 2013 года – в годовщину массированной бомбардировки Сталинграда – бывшим губернатором Волгоградской области Сергеем Боженовым. В торжественном мероприятии принимали участие члены мотоклуба «Ночные волки». Собственно, по инициативе последних, а что самое главное – на их средства, и был построен этот фонтан. 

Сломался «Крокодил» уже через месяц после открытия – в сентябре 2013 года, после чего администрация Волгограда, на баланс которой в том же году повесили фонтан, предпринимала несколько попыток его реанимировать, но все усилия оказались тщетными. Специалисты прямо говорят: «потому что сделан он из известного материала и палок». 


Возможно, волгоградцы привыкли бы воспринимать подаренный байкером Залдастановым фонтан как обычную скульптурную композицию, но сегодня прокуратура Волгоградской области объявила о понуждении администрации города во что бы то ни стало привести его в порядок. Больше того, к приезду Хирурга фонтан снова, как выяснилось, зажурчал. 

 Как следует из материалов надзорной проверки, фонтан «Детский хоровод» является собственностью муниципалитета, на протяжении более полутора лет не эксплуатируется. При этом чаша фонтана частично разрушена и находится в нерабочем состоянии, у объекта имеются многочисленные внешние дефекты, – сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – Ненадлежащее техническое состояние данного сооружения свидетельствует о бесхозяйном отношении чиновников к содержанию муниципального имущества. Более того, данный фонтан был восстановлен по образцу находившегося в центре Сталинграда легендарного фонтана «Краденое солнце», являвшегося символом непокоренного города, торжества Победы советского народа в Сталинградской битве. В этой связи находящийся на привокзальной площади в подобном состоянии фонтан формирует у горожан и гостей города негативное впечатление об отношении к патриотическим чувствам граждан.

По итогам проверки прокуратура Волгограда подала на мэрию в суд, и суд этот иск удовлетворил – МБУ «Волгоградзеленхоз» обязали  починить сооружение. 

Сегодня работа фонтана возобновлена, – уточняет Оксана Черединина. – По мере вступления судебного решения в законную силу, его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.


И действительно, как убедились корреспонденты ИА «Высота 102», сегодня фонтан работает. Правда, частично: струй воды изо ртов лягушек во время нашего визита не наблюдалось. 

Напомним, ранее эксперты высказывали убеждение, что починить фонтан, подаренный Залдастановым, – фантастическая задача. 

Есть основания полагать, что данный фонтан легче, как говорится, выбросить, нежели починить, – делился мнением волгоградский архитектор. – Посудите сами: откуда у «Ночных волков» могут взяться средства на нормальный качественный фонтан из мрамора и бетона, а не из композитного пластика, из которого он все же был сделан? Строили его, мягко говоря, из самых дешевых материалов. Не было даже нормального проекта! Думаю, что бывший губернатор Боженов не от большого ума принял столь сомнительный подарок Залдастанова в погоне за громким пиаром. Вся прелесть этого фонтана лишь в том, чтобы стоять красивой статичной картинкой.  

Не исключено, что в рамках своей поездки в Волгоград президент мотоклуба «Ночные волки» посетит сооружение по случаю 10-летней годовщины со дня его открытия. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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