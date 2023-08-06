В Волгоградской области военным дали воды и спрятали в укрытия

На одном из полигонов Волгоградской области в ходе полевых занятий военным выдали по три литра воды. Как сообщает V102.RU, также для военнослужащих оборудованы специальные навесы и укрытия.

— В связи с высокой температурой воздуха в ходе полевых занятий на полигоне Прудбой Южного военного округа в Волгоградской области принимаются специальные меры по предотвращению перегрева военнослужащих, — рассказали информагентству в пресс-службе Южного военного округа. — Подразделения материально-технического обеспечения в палаточных лагерях развернули полевые душевые.

Уточняется, что военных учат выявлять симптомы и оказывать первую помощь при солнечном ударе и перегреве организма. На каждом занятии присутствует сотрудник медслужбы.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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