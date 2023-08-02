Танки провели по дну водоема в Волгоградской области









В Волгоградской области экипажи танков Т-90А отработали навыки вождения по дну водоема в условиях нулевой видимости, передает V102.RU. В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что танкисты на общевойсковом полигоне преодолевали водные преграды длиной около 100 метров. Глубина погружения составила до 5 метров.

Перед тем, как уйти на дно, танкисты экипировались в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты ИП-5, которые нужны для свободного всплытия или постепенного подъема на поверхность воды при эвакуации экипажа в случае возникновения нештатных ситуаций.

Действия под водой танкисты отрабатывают заранее на специальном затапливаемом макете танка тренажерного комплекса, чтобы получить допуск к погружению.

Фото: пресс-служба ЮВО



