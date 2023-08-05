Коммунальная авария оставила без воды жителей Фролово





Администрация города Фролово Волгоградской области сообщила о коммунальной аварии, в результате которой произошло отключение потребителей от водоснабжения, передает V102.RU.

- Сообщаем, что произошёл порыв трубы на пересечении ул.Разина и ул.Октябрьской, произведено отключение воды. О подаче воды проинформируем по окончании ремонтных работ, - сообщили в администрации.

Масштабы отключений не уточняются. В настоящее время на месте порыва работают бригады ООО «Водоснабжения». Причины аварии устанавливаются.

Жители Фролово обсуждают случившееся в социальных сетях. Они задаются вопросом, будет ли организован подвоз воды, так как предполагают, что до утра водоснабжение скорее всего не восстановят.

Фото: Администрация Фролово / ВК



