Спорт

На песках «Динамо» в Волгограде 6 августа определятся чемпионы по пляжному волейболу

Спорт 04.08.2023 11:14
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04.08.2023 11:14


В Волгограде накануне, 3 августа, на песчаных площадках стадиона «Динамо» стартовал 12-й тур российского чемпионата по пляжному волейболу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе спортивного общества, в турнире с призовым фондом 1 миллион рублей участвуют более сорока сильнейших отечественных дуэтов, а также две женские пары из Китая. Спортсменки из Поднебесной выступают вне общего зачета, итог которому подведут в Сочи в середине сентября. 

– Столь значимые соревнования проходят в Волгограде впервые, – поясняют в волгоградском «Динамо». – Дебют мог состояться гораздо раньше, однако в 2020 году этому помешала пандемия коронавируса. Символично, что первый в истории Волгограда официальный турнир с участием сильнейших пляжных отечественных коллективов практически совпал со столетием отечественного волейбола (100 лет российского волейбола отметили 28 июля, – Прим.ред.)

В четверг на четырех динамовских кортах прошли игры квалификационного этапа. Определились по 8 команд в мужском и женском потоках, которые уже сегодня, 4 августа, вместе с лидерами российского рейтинга и приглашенными спортсменами начнут борьбу в основной сетке турнира. 

– Увы, в своем первом матче женская волгоградская пара Кристина Лянник – Юлия Глянцева со счетом 2:0 уступили Евгении Машигиной и Наталье Усольцевой «Академия» (Москва) и завершили выступления на домашнем песке, – сообщают в «Динамо». – В мужской части состязаний заявлено два волгоградских дуэта. Надеемся на успех земляков. 

Победители и призеры волгоградского этапа чемпионата России по пляжному волейболу станут известны в воскресенье, 6 августа. В полдень дуэты начнут разыгрывать бронзовые медали. Вслед за ними на площадку выйдут финалисты турнира.

Расписание финального дня соревнований, 6 августа: 

  • 12:00,
  • 13:00 – игры за 3 место, 
  • 14:00, 15:00 – финалы, 
  • Церемония награждения.

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