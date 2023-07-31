Пять человек пострадали в массовом ДТП на трассе Волгоград-Саратов









Три автомобиля столкнулись на трассе Волгоград-Саратов, есть пострадавшие, передает V102.RU. По информации ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи», прибывшие на место происшествия врачи осмотрели 8 человек - водителей машин и пассажиров.













- Женщина 1972 г.р. доставлена в травмпункт. Мужчинам 1997, 1973 и 2003 г.р. оказана помощь, они от госпитализации отказались. Девушке 2004 г.р. оказана помощь, после чего ее доставили в травмотделение горбольницы, - рассказали в учреждении.













По предварительным данным, ДТП произошло на 476 км трассы между населенными пунктами Умет и Усть-Грязнуха.

В автомобилях были и дети 2015, 2022 и 2019 г.р. Они не пострадали. Отмечается, что их осмотрели медики, а затем оставили с родителями.

Фото: ГБУЗ «КССМП»



