Волгоградцам рассказали, кому откажут в назначении пенсии

Волгоградцам в некоторых случаях придется серьезно напрячься, чтобы получить положенную по закону пенсию по старости. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Газету.Ru», без обещанной государством выплаты можно остаться при несоблюдении ряда условий.

— Без пенсии можно остаться из-за недостатка индивидуальных пенсионных накоплений (коэффициентов) или нехватки стажа. Два этих фактора могут привести к отказу в страховой пенсии для россиян от Соцфонда РФ. При этом неважно, продолжает ли гражданин работать после наступления пенсионного возраста, — передает информагентство слова декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова. — Чтобы получить выплату, необходим стаж работы не менее 14-ти лет и 25,8 пенсионных балла.

Уточняется, что если работник не достигает заявленного ценза, то он может и дальше работать, пока не накопит нужный стаж. Есть и другая возможность приблизить пенсию — купить баллы, подав заявление в Социальный фонд. Сообщается, что уплата годового минимума пенсионных взносов прибавит год к страховому стажу. Однако докупить можно только половину страхового стажа.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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