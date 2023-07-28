







Комплекс неблагоприятных погодных явлений ожидают в Волгоградской области в ближайшие часы, передает V102.RU.

- До конца суток 28 июля и 29 июля в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, - сообщили в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС.

Ведомство распространило предупреждение жителям региона о неблагоприятных условиях. Не рекомендуется в ближайшее время выходить в акваторию на маломерном судне, отправляться в дальнюю дорогу, парковаться рядом с хлипкими конструкциями и сухими деревьями.

При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону «101».

Фото из архива ИА «Высота 102»