Общество

В Волгоградской области в разгар лета подорожали фрукты

Общество 26.07.2023 19:57
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26.07.2023 19:57


В Волгоградской области в июне 2023 года по сравнению с маем текущего года зафиксировано снижение цен на плодоовощную продукцию на 1,2%. При этом овощи подешевели на 7,7%. В то же время незначительно повысились цены на фрукты и цитрусовые - на 0,7%. Такие данные, сообщает V102.RU, привели в Волгоградстате. 
Более всех подешевели свежие помидоры и огурцы – на 21,4% и 18,3% соответственно, бананы – на 12,2%, лук репчатый – на 11,7%. Также снизились цены на чеснок на 9,1%, зелень свежую – на 5,1%, виноград – на 3,3%, капусту белокочанную свежую – на 2,6%, грибы свежие – на 2,5%, груши – на 1,9%, сухофрукты – на 0,6%, орехи – на 0,4%. Так, средняя стоимость орехов в регионе составляет в настоящее время 781,25 рубля за кг, грибов – 278,18 рубля, свежей зелени – 55,76 рубля за 100 граммов, винограда – 252,42 рубля за кг. 
В ведомстве отметили, что плодоовощная продукция подешевела во всех регионах Южного федерального округа, за исключением Адыгеи.

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