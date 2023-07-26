Общество

В Волгограде заменили многострадальную трубу на улице Пархоменко: видео

Общество 26.07.2023 08:27
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26.07.2023 08:27


В Центральном районе Волгограда на улице Пархоменко продолжается второй этап ремонта теплосетей сотрудниками Концессий. Как сообщает V102.RU, работы планируют завершить до 2 августа. 



— В рамках подготовки ООО «Концессии теплоснабжения» к предстоящему отопительному сезону 2023-2024 производятся работы по устройству новой тепловой сети через улицу Пархоменко, — рассказал главный инженер компании-концессионера Алексей Гуляев. — На данном участке монтируется трубопровод 50 погонных метров. Осуществляется монтаж новой перемычки от существующей тепловой камеры, которая позволит вывести из работы участок трубопровода тепловой сети протяженностью около 200 метров, введенный в эксплуатацию в 70-х годах. Экспертиза промышленной безопасности показала его неудовлетворительное состояние. 



По словам специалиста, работы проводятся в два этапа. На первом — специалисты протянули под землей «футляры», внутри которых и прошла основная труба. Для этого пришлось ограничивать движение автомобилей. Второй этап включает в себя монтаж трубопровода и врезка его к существующей сети. Затем компания приступит к благоустройству затронутым капремонтом участков.  

— Нормативный срок эксплуатации трубы 25 лет, согласно проектной документации. На данном участке ранее наблюдались повреждения в районе улицы Пархоменко. Монтаж новой перемычки позволит в дальнейшем полностью исключить аварийные ситуации, — уверен главный инженер Концессий.  



Напомним, что жители Пархоменко неоднократно жаловались на аварии именно на этом участке тепловых сетей. Работы по капремонту стартовали в этом году. 


Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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