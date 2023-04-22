В центре Волгограда досрочно открыли движение на улице Пархоменко

Общество 22.04.2023 18:01
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22.04.2023 18:01
Сегодня, 22 апреля, на проезжей части улицы Пархоменко в Центральном районе Волгограда досрочно завершились работы по ремонту коммунальных сетей.
- Движение на участке проезжей части в нижней границе улицы Пархоменко (ул. Пархоменко, 55а) полностью восстановлено, - сообщили в пресс-службе «Концессий теплоснабжения».
Ранее сообщалось, что работы на этом участке дороги продлятся до 24 апреля. Однако специалистам компании, которые работали круглосуточно, удалось большую часть работы по замене теплопровода выполнить раньше почти на два дня.
В компании пояснили, что на этом участке сети раньше капитально не ремонтировались. Новый теплопровод повысит надежность работы систем теплоснабжения.
Фото: ООО «Концессии теплоснабжения»
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