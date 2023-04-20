В центре Волгограда с 21 по 24 апреля ограничат движение из-за ремонта сетей

Общество 20.04.2023 16:19
0
20.04.2023 16:19
В Волгограде из-за ремонта теплосетей на несколько дней ограничат движение на части улицы Пархоменко. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях теплоснабжения», ограничение будет действовать на участке проезжей части в нижней границе улицы в районе дома №55а с 21-00 ч. 21 апреля и по 4-00 ч. 24 апреля.
Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам улицы Хиросимы, Ткачева, Рокоссовского.
Этот отвод участка тепловых сетей ранее капитально не ремонтировался, плановые мероприятия связаны с заменой теплопровода для повышения надежности функционирования систем теплоснабжения. Так пояснили в компании причину проведения работ. Место ремонта будет огорожено, при этом реконструкцию теплопровода бригады проведут без отключения абонентов от ресурса.
Фото ООО "Концессии теплоснабжения"
«Одна искра - сгорит вся улица»: гигантские камыши держат в страхе жителей поселка под Волгоградом20.04.2023 19:29
Общество 20.04.2023 19:29
В Волжском похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Владимира Ерошенко20.04.2023 18:47
Общество 20.04.2023 18:47
Волгоградские профсоюзы отменили первомайскую демонстрацию20.04.2023 17:54
Общество 20.04.2023 17:54
На Украине погиб 31-летний мобилизованный из Волгоградской области Андрей Кизин20.04.2023 17:13
Общество 20.04.2023 17:13
Иудино дерево расцветает в ЦПКиО Волгограда20.04.2023 16:45
Общество 20.04.2023 16:45
Парад Победы 9 Мая состоится в Волгограде на главной площади20.04.2023 15:20
Общество 20.04.2023 15:20
В Волгограде передумали перекрывать Нулевую продольную 21 апреля20.04.2023 14:41
Общество 20.04.2023 14:41
В Волгограде пройдет матч в память о погибшей гандболистке Виктории Дивак20.04.2023 14:36
Общество 20.04.2023 14:36
Тысячи сотрудников Сбера поддерживают донорское движение в России20.04.2023 14:14
Общество 20.04.2023 14:14
Спецкор ИА «Высота 102» вошел в десятку финалистов первого конкурса им. Владимира Сунгоркина20.04.2023 14:02
Общество 20.04.2023 14:02
В Волгограде участников СВО освободят от транспортного налога20.04.2023 12:54
Общество 20.04.2023 12:54
Нулевую продольную в Волгограде перекроют 21 апреля в районе ЦКЗ20.04.2023 11:33
Общество 20.04.2023 11:33
Cреди россиян резко растет популярность китайского языка20.04.2023 10:51
Общество 20.04.2023 10:51
В Волгограде прощаются с погибшей в Астрахани гандболисткой Викторией Дивак20.04.2023 10:30
Общество 20.04.2023 10:30
Андрей Бочаров сдал кровь для раненных в СВО20.04.2023 10:27
Общество 20.04.2023 10:27