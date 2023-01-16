На месте недавней коммунальной аварии на ул. Пархоменко в Волгограде, из-за которой тепло пропало в ряде домов, до сих пор осталась незакрытой яма. Жители Центрального района опасаются, что в коммунальную ловушку могут угодить дети, несмотря на выставленное коммунальщиками ограждение.

– Из этой ямы все время идет пар, даже подойти страшно, – рассказали ИА «Высота 102» горожане. – Кроме того, напрашивается вопрос – и зачем мы отапливаем улицу? Почему нельзя после устранения аварии взять и тут же закопать яму?

В ООО «Концессии теплоснабжения» в ответ на запрос информагентства пояснили, что работы по «закрытию тепловой камеры» будут проведены до конца января.

При этом здесь отметили, что данный участок огорожен в соответствии с требованиями безопасности.

– Дополнительно сообщаем, что все абоненты получают ресурс в полном объеме, – добавили в концессиях.

Фото: читатели ИА «Высота 102»