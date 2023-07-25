Человека мира Исинбаеву из Волгограда планируют исключить из ОНФ

Легенду мировой легкой атлетики, олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом, некогда жительницу Волгограда Елену Исинбаеву планируют сегодня, 25 июля, заочно исключить из состава центрального штаба ОНФ. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

— Внеочередное заседание центрального штаба движения в заочном формате путем вопросного голосования состоится 25 июля, — говорится в материалах, которые находятся в распоряжении ТАСС. —

Уточняется, что в ходе внеочередного заседания рассмотрят вопрос об исключении Исинбаевой из состава центрального штаба движения.

Напомним, Елена Исинбаева стала одним из членов центрального штаба ОНФ еще в 2018 году. На тот момент состав центрального штаба организации увеличили до 68 человек. Уроженка Волгограда Исинбаева стала единственная представительницей Волгоградского региона в этом списке.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что МОК проверит Исинбаеву на причастность к ВС РФ. Чуть позже спортсменку из Волгограда нашли на Канарских островах, а затем она отреклась от службы в российской армии.

Фото: МО РФ

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