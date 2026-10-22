Более 314 тысячи волгоградцев проверили репродуктивные возможности

Это направление диспансеризации включает комплекс обследований для мужчин и женщин репродуктивного возраста с 18 до 49 лет. Врачи помогают вовремя выявить заболевания или факторы риска, способные повлиять на зачатие, течение беременности, роды и здоровье будущего ребенка. Особенно с учетом того, что многие заболевания на ранних стадиях проходят бессимптомно. При необходимости по результатам первичного этапа может быть назначена углубленная диагностика и дополнительные обследования.
Общество 22.10.2026 19:47
0
22.10.2026 19:47
Это направление диспансеризации включает комплекс обследований для мужчин и женщин репродуктивного возраста с 18 до 49 лет. Врачи помогают вовремя выявить заболевания или факторы риска, способные повлиять на зачатие, течение беременности, роды и здоровье будущего ребенка. Особенно с учетом того, что многие заболевания на ранних стадиях проходят бессимптомно. При необходимости по результатам первичного этапа может быть назначена углубленная диагностика и дополнительные обследования.
В 2026 году протестировали свои репродуктивные возможности 314,5 тыс. жителей — 153,2 тыс. мужчин и 161,2 тыс. женщин. Такие данные сообщили в облздраве. Медобследование жители проходили в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья».
Это направление диспансеризации включает комплекс обследований для мужчин и женщин репродуктивного возраста с 18 до 49 лет. Врачи помогают вовремя выявить заболевания или факторы риска, способные повлиять на зачатие, течение беременности, роды и здоровье будущего ребенка. Особенно с учетом того, что многие заболевания на ранних стадиях проходят бессимптомно. При необходимости по результатам первичного этапа может быть назначена углубленная диагностика и дополнительные обследования.
Фото администрации Волгоградской области
Сирена из-за угрозы налета БПЛА сработала на юге Волгограда22.10.2026 21:24
Общество 22.10.2026 21:24
В Волжском ночная кража качелей из сквера попала на видео22.10.2026 21:05
Общество 22.10.2026 21:05
Более 314 тысячи волгоградцев проверили репродуктивные возможности22.10.2026 19:47
Общество 22.10.2026 19:47
Волгоградцев предупредили о новых правилах перевозки животных в поездах22.10.2026 18:18
Общество 22.10.2026 18:18
В Волгоградской области обсудили готовность региона к зиме22.10.2026 18:00
Общество 22.10.2026 18:00
В Волгограде благоустроили улицу, о которой Бочаров рассказал Устинову22.10.2026 16:24
Общество 22.10.2026 16:24
Кто сегодня за рулём такси. Drivee составил портрет водителя в Волгограде ко Дню автомобилиста22.10.2026 16:00 Реклама
Общество 22.10.2026 16:00 Реклама
Сказалась ситуация с бензином? Волгоградцы начали сезон смены шин в разгар бабьего лета22.10.2026 14:58
Общество 22.10.2026 14:58
В райцентре под Волгоградом загорелся магазин22.10.2026 14:24
Общество 22.10.2026 14:24
Путин удостоил наград четырех волгоградцев22.10.2026 10:33
Общество 22.10.2026 10:33
Под Волгоградом хозяйку ритуальной фирмы подозревают в невыплате зарплаты22.10.2026 09:47
Общество 22.10.2026 09:47
808 БПЛА сбиты в РФ 22 октября: Волгограда в сводке нет22.10.2026 09:16
Общество 22.10.2026 09:16
Руководителя агрофирмы проводили в последний путь в Волгограде22.10.2026 08:56
Общество 22.10.2026 08:56
Полиция обнаружила в магазине Волгограда сомнительную рыбу22.10.2026 08:54
Общество 22.10.2026 08:54
Волгоградец получил почти 1,5 млн рублей компенсации за производственную травму22.10.2026 08:21
Общество 22.10.2026 08:21