Более 314 тысячи волгоградцев проверили репродуктивные возможности





В 2026 году протестировали свои репродуктивные возможности 314,5 тыс. жителей — 153,2 тыс. мужчин и 161,2 тыс. женщин. Такие данные сообщили в облздраве. Медобследование жители проходили в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья».





Фото администрации Волгоградской области

Это направление диспансеризации включает комплекс обследований для мужчин и женщин репродуктивного возраста с 18 до 49 лет. Врачи помогают вовремя выявить заболевания или факторы риска, способные повлиять на зачатие, течение беременности, роды и здоровье будущего ребенка. Особенно с учетом того, что многие заболевания на ранних стадиях проходят бессимптомно. При необходимости по результатам первичного этапа может быть назначена углубленная диагностика и дополнительные обследования.