Уехавшей из Волгограда Елене Исинбаевой подняли пособие до 32 тысяч рублей

Общество 02.03.2023 20:15
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02.03.2023 20:15
Спортсменам, отличившимся на олимпийских играх, и их тренерам проиндексировали ежемесячные выплаты дополнительного материального обеспечения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, повышение выплат коснулось чемпионов и призеров олимпийских игр, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также наставникам спортсменов.
Так, с 1 января 2023 года чемпионы и их тренеры будут получать 3259,5 рубля, серебряные призеры и их наставники – 21733 рубля, а бронзовые призеры и подготовившие их тренеры – 10866,5 рубля.
Последняя индексация этих выплат проводилась в 2020 году. Тогда олимпийским чемпионам выплачивали 30900 рублей, серебряным призерам – 20600 рублей, а бронзовым – 10300 рублей.
Индексация выплат коснется и Елены Исинбаевой, знаменитой волгоградской спортсменки. По сведениям ИА «Высота 102», Елена Исинбаева с семьей уехала из страны около года назад.
Недавно в отношении нее и волгоградского олимпийца Александра Попова, которые входят в состав олимпийского комитета России, были введены санкции Владимиром Зеленским.
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