Под Волгоградом дорожный рабочий разбил голову, выпрыгнув с катка





Следователи выясняют обстоятельства получения серьезных травм дорожным рабочим в городе Камышине, сообщила V102.RU официальный представитель СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

Пострадавший с переломом свода и основания черепа был доставлен в ЦГБ Камышина в субботу, 22 июля.

Установлено, что мужчина является разнорабочим в организации, которая ремонтирует дорогу на улице Каховская в Камышине. Травму он получил, выпрыгнув из кабины дорожного катка.

По предварительным данным, в машину, которая была припаркована под наклоном, пострадавший залез сам. Каток стоял на электрическом стояночном тормозе, а ключи находились в замке зажигания. В какой-то момент машина покатилась. Это испугало разнорабочего. Он выпрыгнул из кабины и разбил голову. Проводится проверка.

Фото из архива ИА «Высота 102»