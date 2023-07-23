Под Волгоградом дорожный рабочий разбил голову, выпрыгнув с катка

Происшествия 23.07.2023 12:32
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23.07.2023 12:32
Следователи выясняют обстоятельства получения серьезных травм дорожным рабочим в городе Камышине, сообщила V102.RU официальный представитель СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.
Пострадавший с переломом свода и основания черепа был доставлен в ЦГБ Камышина в субботу, 22 июля.
Установлено, что мужчина является разнорабочим в организации, которая ремонтирует дорогу на улице Каховская в Камышине. Травму он получил, выпрыгнув из кабины дорожного катка.
По предварительным данным, в машину, которая была припаркована под наклоном, пострадавший залез сам. Каток стоял на электрическом стояночном тормозе, а ключи находились в замке зажигания. В какой-то момент машина покатилась. Это испугало разнорабочего. Он выпрыгнул из кабины и разбил голову. Проводится проверка.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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