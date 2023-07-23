Подросток на мопеде и ребенок на велосипеде пострадали в Волгоградской области





В ДТП в Волгоградской области пострадали 17-летний юноша и 11-летний ребенок. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, 11-летний мальчик, управляя велосипедом, в рабочем поселке Иловля на пересечении улиц Лямина и 9-го Января при повороте налево столкнулся с автомобилем «ВАЗ-212140».

А в Михайловском округе 17-летний подросток не справился с управлением мопедом «Альфа Турист» и совершил опрокидывание. ДТП произошло в хуторе Раздоры на улице Народная.

Пострадавших юных водителей госпитализировали.



