Имя Героя России Максима Аплеталина присвоят школе в городе Волжском

В городе Волжском Волгоградской области сегодня, 21 июля, установили памятную доску Герою России Максиму Аплеталину, погибшему при исполнении воинского долга в зоне СВО. По информации мэра города Игоря Воронина, в ближайшее время учебному заведению будет присвоено имя прославленного майора.

Напомним, 35-летний майор Максим Аплеталин из Волжского находился в зоне боевых действий с самого начала спецоперации. Со слов вдовы военнослужащего, ее муж и бойцы вверенного ему подразделения на протяжении четырех дней удерживали один из рубежей. Офицер получил несовместимые с жизнью ранения. Погибшего в СВО майора похоронили в Волжском 2 декабря.

В мае 2023 года ИА «Высота 102» сообщало о присвоении Максиму Аплеталину звания Героя России посмертно.

Накануне 9 Мая губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров лично передал награду вдове и родителям погибшего Героя России. Церемония прошла в Зале Воинской и Трудовой Славы в администрации региона. На одной из стен зала золотыми буквами высечено имя Максима Сергеевича.