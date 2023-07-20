



Эксперты Россельхознадзора нашли в докторской колбасе «Мусульманская» ДНК свиньи и сои. Как сообщили V102.RU в межрегиональном управлении ведомства, изделие колбасное вареное из мяса птицы, изготовленное на ООО «Волжский мясокомбинат», содержало не заявленные производителем компоненты. Эксперты Россельхознадзора нашли в докторской колбасе «Мусульманская» ДНК свиньи и сои. Как сообщили V102.RU в межрегиональном управлении ведомства, изделие колбасное вареное из мяса птицы, изготовленное на ООО «Волжский мясокомбинат», содержало не заявленные производителем компоненты.

В частности, на указанной маркировке продукции производителем было указано, что продукция изготовлена из фарша куриного механической обвалки, говядины, сыворотки молочной сухой, яичного белка, животного белка, декстроза, комплексной пищевой добавки, специй, но про свинину и сою ничего не было сказано.По данным ФГИС «Меркурий» ведомством установлено, что ООО «Волжский мясокомбинат» выработало 180 кг продукции, которая была направлена в торговые сети Волгоградской области.В настоящее время производителю фальсифицированной продукции объявлено предостережение. Кроме того, данная информация направлена в Роспотребнадзор. Кроме того, на предприятие пришли с проверкой специалисты Россельхознадзора.