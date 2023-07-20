На юге Волгограда неуправляемый Ford снес пешехода и врезался в дом

В Красноармейском районе Волгограда 20 июля пешеход оказался на пути неуправляемого Ford Focus. После наезда на мужчину иномарка врезалась в частный дом.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 08.45. Предварительная причина ДТП – нарушение ПДД 39-летним водителем Opel Omega.

– Водитель Opel Omega, двигаясь по улице Минской со стороны Урожайной, не выполнил требование дорожного знака 2.4 (уступите дорогу) и совершил столкновение с Ford Focus, за рулем которого находилась 40-летняя женщина, – сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – После этого водитель Ford Focus потеряла управление и совершила наезд на 48-летнего мужчину.





Продолжая движение, неуправляемая иномарка врезалась в забор частного дома на улице Дачной.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, водители иномарок в ДТП не пострадали. В больницу №15 с места происшествия был доставлен пострадавший пешеход.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области