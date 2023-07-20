В Волгограде нашли наркотики в машине с пьяным школьником за рулем

Происшествия 20.07.2023 14:25
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20.07.2023 14:25
Наряд ДПС остановил в Волгограде «ВАЗ-2114», за рулем которого находился 16-летний подросток, сообщает V102.RU. По информации ГУ МВД России по региону, прав у школьника не было. Также несовершеннолетний отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
Машину остановили рано утром 20 июля в Советском районе Волгограда. Юноша рассказал, что сел за руль, выпив бутылку пива. В салоне автомобиля полицейские нашли и изъяли сверток с веществом растительного происхождения, а также капсулы с неустановленным веществом. Содержимое направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр.
На место была вызвана следственно-оперативная группа и законные представители подростка. Проводится доследственная проверка.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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