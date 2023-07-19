Общество

Волгоград переименуют в Сталинград 3 сентября

Общество 19.07.2023 12:49
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19.07.2023 12:49


Депутаты Волгоградской гордумы на сегодняшнем заседании утвердили еще один день в календаре, когда Волгоград меняет имя на Сталинград. Как сообщили V102.RU в городской думе, решение было принято в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, согласно которым в перечне дней воинской славы добавлен еще один – 3 сентября, День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Напомним, в 2013 году депутаты Волгоградской городской думы приняли решение об использовании наименования «город-герой Сталинград» наряду с наименованием «город-герой Волгоград» при проведении общегородских мероприятий, посвящённых Дням воинской славы, памятным датам России и памятным датам Волгоградской области, связанным с разгромом советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Такими днями установлены 2 февраля, 23 февраля, 8 мая, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 сентября, 19 ноября и 9 декабря.
Теперь Волгоград на день станет Сталинградом и 3 сентября. 
В июне 2023 года Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в календарь дней воинской славы России внесены изменения. 3 сентября обозначен в нем теперь как День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
В связи с этим в решение Волгоградской гордумы от 2013 года сегодня и были внесены соответствующие изменения.

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