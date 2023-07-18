Общество

В Волгограде сменили начальника городского УМВД

Общество 18.07.2023 20:13
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18.07.2023 20:13



В Управлении МВД Волгограда сменилось руководство. Как сообщили V102.RU сегодня, 18 июля, в региональном главке МВД, полицию города возглавил Максим Полухин. Приказ о его назначении подписал начальник ГУ МВД России по Волгоградской области.
Полковник полиции Полухин ранее проходил службу в различных подразделениях полиции, в том числе на руководящих должностях.
Он сменил на должности начальника УМВД Волгограда Дмитрия Возжаева, который возглавлял это ведомство с апреля 2020 года.



- Ранее занимавший должность начальника УМВД полковник Возжаев продолжит службу в ОВД другом регионе, - уточнили в главке.

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