В Волгограде сменили начальника городского УМВД

Общество 18.07.2023 20:13
0
18.07.2023 20:13
В Управлении МВД Волгограда сменилось руководство. Как сообщили V102.RU сегодня, 18 июля, в региональном главке МВД, полицию города возглавил Максим Полухин. Приказ о его назначении подписал начальник ГУ МВД России по Волгоградской области.
Полковник полиции Полухин ранее проходил службу в различных подразделениях полиции, в том числе на руководящих должностях.
Он сменил на должности начальника УМВД Волгограда Дмитрия Возжаева, который возглавлял это ведомство с апреля 2020 года.
- Ранее занимавший должность начальника УМВД полковник Возжаев продолжит службу в ОВД другом регионе, - уточнили в главке.
Водитель, моряк и продавец из Волгоградской области рассказали о буднях и подвигах СВО18.07.2023 18:39
Общество 18.07.2023 18:39
За продление параллельного импорта выступают 65% жителей ЮФО18.07.2023 15:15
Общество 18.07.2023 15:15
Количество заявок на получение стипендии от РУСАЛ и Эн+ выросло на четверть18.07.2023 13:08
Общество 18.07.2023 13:08
Волгоградцам пообещали работающие эскалаторы в подземке18.07.2023 12:29
Общество 18.07.2023 12:29
Мы не стадо!: четыре маршрута из Волжского в Волгоград секвестируют в 2024 году18.07.2023 10:34
Общество 18.07.2023 10:34
В Волгоградской области распространяется болезнь Лайма18.07.2023 09:45
Общество 18.07.2023 09:45
В волгоградские магазины «Магнит» поставляли сомнительную молочку из Нальчика18.07.2023 08:47
Общество 18.07.2023 08:47
Елена Исинбаева отреклась от службы в российской армии17.07.2023 21:06
Общество 17.07.2023 21:06
Двигайся больше – проживешь дольше: три четверти волгоградцев занимаются спортом или физкультурой17.07.2023 20:31
Общество 17.07.2023 20:31
В Волгоград прибыла делегация из Ирана17.07.2023 19:46
Общество 17.07.2023 19:46
На Волжской ГЭС сузят проезжую часть из-за ремонта17.07.2023 19:21
Общество 17.07.2023 19:21
«Работаем на один результат»: в Волгограде Бочаров дал наставления руководителям парламентских партий17.07.2023 17:16
Общество 17.07.2023 17:16
На Украине погиб 34-летний контрактник из Волгограда Василий Волхонский17.07.2023 16:10
Общество 17.07.2023 16:10
Олимпийские чемпионы и шоу тALантов: в Тракторозаводском районе отметили День металлурга17.07.2023 15:48
Общество 17.07.2023 15:48
Надо потерпеть?: в Волгограде заказали проект ремонта Астраханского моста за 8 миллионов17.07.2023 14:56
Общество 17.07.2023 14:56