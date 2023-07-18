В Волгограде сменили начальника городского УМВД









В Управлении МВД Волгограда сменилось руководство. Как сообщили V102.RU сегодня, 18 июля, в региональном главке МВД, полицию города возглавил Максим Полухин. Приказ о его назначении подписал начальник ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полковник полиции Полухин ранее проходил службу в различных подразделениях полиции, в том числе на руководящих должностях.

Он сменил на должности начальника УМВД Волгограда Дмитрия Возжаева, который возглавлял это ведомство с апреля 2020 года.













- Ранее занимавший должность начальника УМВД полковник Возжаев продолжит службу в ОВД другом регионе, - уточнили в главке.



