В Волгоградской области распространяется болезнь Лайма

Общество 18.07.2023 09:45
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18.07.2023 09:45
С семи до девяти человек выросло число заболевших иксодовым клещевым боррелиозом в Волгоградской области. Это заболевание, которое передают клещи, еще называют Болезнью Лайма, передает V102.RU.
По данным территориального управления Роспотребнадзора, в настоящее время зарегистрированы случаи болезни Лайма среди жителей Волгограда, Камышинского, Суровикинского и Урюпинского районов Волгоградской области. Ранее сообщалось, что в Волгоградской области выявлен и один завозной случай клещевого вирусного энцефалита из Челябинской области. Это заболевание в нашем регионе не встречается. Здесь функционируют природные очаги инфекций, переносчиками которых являются клещи, по Крымской геморрагической лихорадке, иксодовому клещевому боррелиозу и туляремии.
Всего с начала эпидемического сезона в регионе от укусов клещей пострадали 2053 человека, из которых 110 - за прошедшую неделю.
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