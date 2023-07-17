Происшествия

Поезд из Волгограда в Симферополь задерживается на 5 часов из-за ЧП на Крымском мосту

Происшествия 17.07.2023 13:43
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17.07.2023 13:43


Из-за ЧП на Крымском мосту задерживаются несколько поездов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал РЖД, пассажирские составы  «Таврия» из Крыма и в Крым следуют с задержкой.  Ко времени прибытия поезда на конечную станцию задержка может существенно сократиться, подчеркнули в компании.

Так, поезд №396 «Волгоград - Симферополь», следующий в Крым, ориентировочно задерживается на более 5 часов. 
поезд №174 «Москва – Евпатория»: задержка более 5 часов
поезд № 99 «Ростов - Симферополь»: задержка более 4 часов
поезд №177«Москва - Симферополь»: задержка около 5 часов
поезд №028 «Москва – Симферополь»: задержка около 4 часов
поезд №179 «СПб - Евпатория»: задержка более 1 часа
поезд №184 «Мурманск-Севастополь» (с прицепной группой «Архангельск/Обозерская – Севастополь») задержка около 2 часов.

Из  Крыма:
Поезд №178 «Симферополь - Москва»: задержка более 4 часов
поезд №092 «Севастополь - Москва»: задержка более 5 часов
поезд №176 «Симферополь - Москва»: менее 1 часа
поезд №183 «Севастополь-Мурманск» (с прицепной группой «Севастополь-Архангельск/Обозерская»): задержка около полутора часов.
В РЖД отметили, что компания делает все возможное, чтобы войти в график. Поезда, задержанные в связи с происшествием, будут по возможности вводить в расписание. 
Информацию о фактическом движении можно посмотреть на сайте РЖЛ и в мобильном приложении «РЖД пассажирам».
Напомним, в результате сегодняшнего ЧП на Крымском мосту погибли два человека, пострадал несовершеннолетний ребенок. СК РФ возбудило уголовное дело о теракте. 

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