Происшествия 17.07.2023 13:43
0
17.07.2023 13:43
Из-за ЧП на Крымском мосту задерживаются несколько поездов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал РЖД, пассажирские составы «Таврия» из Крыма и в Крым следуют с задержкой. Ко времени прибытия поезда на конечную станцию задержка может существенно сократиться, подчеркнули в компании.
Так, поезд №396 «Волгоград - Симферополь», следующий в Крым, ориентировочно задерживается на более 5 часов.
поезд №174 «Москва – Евпатория»: задержка более 5 часов
поезд № 99 «Ростов - Симферополь»: задержка более 4 часов
поезд №177«Москва - Симферополь»: задержка около 5 часов
поезд №028 «Москва – Симферополь»: задержка около 4 часов
поезд №179 «СПб - Евпатория»: задержка более 1 часа
поезд №184 «Мурманск-Севастополь» (с прицепной группой «Архангельск/Обозерская – Севастополь») задержка около 2 часов.
Из Крыма:
Поезд №178 «Симферополь - Москва»: задержка более 4 часов
поезд №092 «Севастополь - Москва»: задержка более 5 часов
поезд №176 «Симферополь - Москва»: менее 1 часа
поезд №183 «Севастополь-Мурманск» (с прицепной группой «Севастополь-Архангельск/Обозерская»): задержка около полутора часов.
В РЖД отметили, что компания делает все возможное, чтобы войти в график. Поезда, задержанные в связи с происшествием, будут по возможности вводить в расписание.
Информацию о фактическом движении можно посмотреть на сайте РЖЛ и в мобильном приложении «РЖД пассажирам».
Напомним, в результате сегодняшнего ЧП на Крымском мосту погибли два человека, пострадал несовершеннолетний ребенок. СК РФ возбудило уголовное дело о теракте.
Под Волгоградом машина провалилась в колодец теплосетей17.07.2023 11:22
Происшествия 17.07.2023 11:22
В Волгоградской области легковушка влетела под КАМАЗ, погибла женщина: видео17.07.2023 10:25
Происшествия 17.07.2023 10:25
На севере Волгограда Mercedes врезался в дом16.07.2023 09:38
Происшествия 16.07.2023 09:38
Полиция и УФСБ гоняли по волгоградским полям незаконных мигрантов: видео15.07.2023 20:48
Происшествия 15.07.2023 20:48
Ехали со службы. В Волгоградской области в ДТП погиб 27-летний инспектор ДПС15.07.2023 10:37
Происшествия 15.07.2023 10:37
В Волгограде на 14-летнего подростка рухнуло сухое дерево14.07.2023 21:50
Происшествия 14.07.2023 21:50
Три человека пострадали при неудачном обгоне в Волгоградской области14.07.2023 19:27
Происшествия 14.07.2023 19:27
Пропал в лесопарке. В Саратовской области всем миром искали 13-летнего подростка14.07.2023 15:13
Происшествия 14.07.2023 15:13
В больницу Волгограда доставлены 12 детей из задымленного детского лагеря14.07.2023 15:04
Происшествия 14.07.2023 15:04
Локализован пожар у детского лагеря под Волгоградом14.07.2023 13:47
Происшествия 14.07.2023 13:47
МЧС: под Волгоградом эвакуируют детский лагерь из-за природного пожара14.07.2023 12:28
Происшествия 14.07.2023 12:28
В Волгоградской области «КамАЗ» сбил насмерть пешехода14.07.2023 10:47
Происшествия 14.07.2023 10:47
Пьяный волгоградец во дворе дома целился в людей из пистолета: видео14.07.2023 07:35
Происшествия 14.07.2023 07:35
В Волгограде иномарка при неудачном обгоне протаранила трубу13.07.2023 18:58
Происшествия 13.07.2023 18:58
В Волгоградской области подросток выстрелил в грудь 10-летнему брату13.07.2023 12:43
Происшествия 13.07.2023 12:43