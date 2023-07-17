Под Волгоградом машина провалилась в колодец теплосетей

Происшествия 17.07.2023 11:22
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17.07.2023 11:22
В Котово Волгоградской области легковой автомобиль протаранил ограждение на месте проведения ремонтных работ и провалился в колодец. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, происшествие случилось накануне поздно вечером на пересечении улиц Губкина и Лаврова.
- Автомобиль "Нексия" двигался по ул. П. Лаврова к школе №2, и, не успев повернуть, угодил в открытый колодец теплосетей, который был огорожен сигнальной лентой, - рассказали свидетели происшествия.
В ГУ МВД по Волгоградской области подтвердили факт происшествия и уточнили, что пострадавших в результате аварии нет.
Фото телеграм-канала Общественный контроль города Котово
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