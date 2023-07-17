Общество

РПН: в Волгоградской области 3 человека скончались от ботулизма

Общество 17.07.2023 10:08
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17.07.2023 10:08


В Волгоградской области за шесть месяцев 2023 года зарегистрировано 14 случаев заболевания ботулизмом с 16 пострадавшими, при этом три человека скончались. Об этом сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора. 
На территории области чаще всего регистрируются заболевания ботулизмом, связанные с употреблением вяленой рыбы домашнего приготовления. 
В ведомстве напомнили, что ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом.
Возбудитель ботулизма – грамположительная палочка Clostridium botulinum, выделяющая токсин, поражающий нервную систему человека. Причем высокая температура не действует на палочку, она способна выдерживать кипячение в течение 2–5 часов (однако кипячение способно разрушить токсин, если он образовался в консервах).
Споры ботулизма широко распространены в природе: их постоянно находят в воде, особенно в придонных слоях, почве, откуда они и попадают в продукты, подвергающиеся консервированию и переработке.
Возбудитель болезни активизируется только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений, копчений домашнего производства, вяленой рыбы, где в толщу продукта не проникает воздух, и создаются благоприятные условия для размножения палочки. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется. Совсем не обязательно отмечается и вздутие консервных банок, предупредили в региональном управлении РПН. В ведомстве еще раз призывают жителей региона не приобретать сомнительную продукцию на стихийных рынках и следить за температурным режимом хранения продуктов. 

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