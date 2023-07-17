РПН: в Волгоградской области 3 человека скончались от ботулизма





В Волгоградской области за шесть месяцев 2023 года зарегистрировано 14 случаев заболевания ботулизмом с 16 пострадавшими, при этом три человека скончались. Об этом сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора. В Волгоградской области за шесть месяцев 2023 года зарегистрировано 14 случаев заболевания ботулизмом с 16 пострадавшими, при этом три человека скончались. Об этом сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.

На территории области чаще всего регистрируются заболевания ботулизмом, связанные с употреблением вяленой рыбы домашнего приготовления. На территории области чаще всего регистрируются заболевания ботулизмом, связанные с употреблением вяленой рыбы домашнего приготовления.

В ведомстве напомнили, что ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом. В ведомстве напомнили, что ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом.

Возбудитель ботулизма – грамположительная палочка Clostridium botulinum, выделяющая токсин, поражающий нервную систему человека. Причем высокая температура не действует на палочку, она способна выдерживать кипячение в течение 2–5 часов (однако кипячение способно разрушить токсин, если он образовался в консервах). Возбудитель ботулизма – грамположительная палочка Clostridium botulinum, выделяющая токсин, поражающий нервную систему человека. Причем высокая температура не действует на палочку, она способна выдерживать кипячение в течение 2–5 часов (однако кипячение способно разрушить токсин, если он образовался в консервах).

Споры ботулизма широко распространены в природе: их постоянно находят в воде, особенно в придонных слоях, почве, откуда они и попадают в продукты, подвергающиеся консервированию и переработке. Споры ботулизма широко распространены в природе: их постоянно находят в воде, особенно в придонных слоях, почве, откуда они и попадают в продукты, подвергающиеся консервированию и переработке.

Возбудитель болезни активизируется только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений, копчений домашнего производства, вяленой рыбы, где в толщу продукта не проникает воздух, и создаются благоприятные условия для размножения палочки. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется. Совсем не обязательно отмечается и вздутие консервных банок, предупредили в региональном управлении РПН. В ведомстве еще раз призывают жителей региона не приобретать сомнительную продукцию на стихийных рынках и следить за температурным режимом хранения продуктов. Возбудитель болезни активизируется только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений, копчений домашнего производства, вяленой рыбы, где в толщу продукта не проникает воздух, и создаются благоприятные условия для размножения палочки. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется. Совсем не обязательно отмечается и вздутие консервных банок, предупредили в региональном управлении РПН. В ведомстве еще раз призывают жителей региона не приобретать сомнительную продукцию на стихийных рынках и следить за температурным режимом хранения продуктов.



