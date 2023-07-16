В Волжском суд запретил мужчине приближаться к бывшей жене

Общество 16.07.2023 11:42
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16.07.2023 11:42
Запрет на приближение к бывшей супруге вынес Волжский городской суд в Волгоградской области местному жителю, передает V102.RU. Как сообщили в суде, после расставания мужчина преследовал свою возлюбленную и ее детей, угрожал, звонил и избивал. Женщина обращалась в полицию, но бывший супруг не унимался. Тогда она обратилась в суд с иском о запрете на приближение.
В ходе рассмотрения дела установлено, что волжанин нарушает неотделимые конституционные права женщины. На него возложена обязанность не приближаться к ней и детям, не осуществлять любого рода преследования, в том числе в виде в виде телефонных звонков и смс-сообщений. Мужчине запрещено вести любого рода наблюдение и преследование, в том числе, в социальных сетях. Не разрешается звонить и писать родственникам женщины оскорбительные сообщения.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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