Происшествия

На юге Волгограда в квартире найдены мертвыми отец и сын

Происшествия 12.07.2023 18:32
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12.07.2023 18:32


В Красноармейском районе Волгограда в одной из квартир обнаружены два мужских трупа. Как стало известно V102.RU от собственного источника, скончавшиеся приходятся друг другу близкими родственниками. 

— По подъезду пошел запах. Соседи вызвали оперативные службы. Внутри квартиры обнаружили два тела. Соседи рассказали, что отец и сын любили устраивать посиделки с алкоголем. Отцу за 70, сыну около 40 лет, — пояснил источник. 

Известно, что страшную находку сделали в одном из домов по проспекту Канатчиков. Редакция «Высоты 102» направила запрос в СУ СКР по Волгоградской области. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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