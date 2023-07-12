На юге Волгограда в квартире найдены мертвыми отец и сын

В Красноармейском районе Волгограда в одной из квартир обнаружены два мужских трупа. Как стало известно V102.RU от собственного источника, скончавшиеся приходятся друг другу близкими родственниками.

— По подъезду пошел запах. Соседи вызвали оперативные службы. Внутри квартиры обнаружили два тела. Соседи рассказали, что отец и сын любили устраивать посиделки с алкоголем. Отцу за 70, сыну около 40 лет, — пояснил источник.

Известно, что страшную находку сделали в одном из домов по проспекту Канатчиков. Редакция «Высоты 102» направила запрос в СУ СКР по Волгоградской области.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Читайте также:

В центре Волгограда мужчина неделю жил с разлагавшимся трупом матери

Стоял неприятный запах. В Волгограде во вскрытой квартире нашли труп