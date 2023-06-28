Стоял неприятный запах. В Волгограде во вскрытой квартире нашли труп

В Кировском районе Волгограда в одной из квартир четырехэтажного дома обнаружено тело молодой женщины. Как стало известно V102.RU от собственного источника, соседей тревожил неприятный запах.
— Организована процессуальная проверка. Тело пролежало пару дней. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, — пояснил информагентству руководитель следственного отдела по Кировскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Александр Андронов.
Известно, что страшную находку сделали, вскрыв дверь в квартиру в доме № 8 по улице Курчатова. Тело скончавшейся обнаружили на кухне. Женщине было всего 34 года.
Скриншот: «Яндекс. Карты»
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