Первый миллион тонн зерна собрали в Волгоградской области









К 11 июля в Волгоградской области аграрии собрали первый миллион тонн зерновых. Об этом, как передает V102.RU, сообщил в ходе рабочей поездки в Октябрьский район губернатор Андрей Бочаров. Здесь он пообщался с комбайнерами и сам сел за руль уборочной спецтехники.

- Сегодня я хочу поздравить всех хлеборобов, всех жителей: первый миллион тонн направила Волгоградская область в закрома Родины — первый пошел. Будем с хлебом, — подчеркнул глава региона. — Несмотря на происки погоды, Волгоградская область уверенно двигается к выполнению задач, поставленных президентом России и правительством.













Ранее сообщалось, что правительством РФ с целью обеспечения продовольственной безопасности перед Волгоградской областью поставлена задача собрать в эту уборочную кампанию не менее 4,9 млн тонн зерновых

Сельхозтоваропроизводителям Волгоградской области в 2023 году предстоит убрать зерновые, овощные, технические и кормовые культуры на общей площади порядка 3,3 млн га. На сегодня обмолочено более 20% озимых зерновых — работы поведены на 329 тыс. га. В ближайшие дни начнется уборка яровой зерновой группы и горчицы.













Средняя урожайность зерновых по области на сегодняшний день составляет более 30 ц/га - выше среднемноголетних значений. Специалисты отмечают хорошее качество зерна.

Напомним , рабочий день губернатор проводит в Октябрьском районе, где обсудит вопросы проведения уборочной кампании на выездном заседании президиума регионального совета по развитию сельских территорий и АПК.

Фото: администрации Волгоградской области