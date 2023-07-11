Волгоградский губернатор начал рабочий день с комбайнерами

Общество 11.07.2023 10:54
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11.07.2023 10:54
Сегодня, 11 июля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров находится в Октябрьском районе, где в разгаре уборочная кампания.
- Губернатор проинспектирует ход полевых работ, пообщается с работниками предприятия АО «Аксайское» и проходящими здесь производственную практику студентами, а также проведет выездное заседание президиума регионального совета по развитию сельских территорий и АПК, - сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области.
Южные районы Волгоградской области первыми вступили в уборочную кампанию. Несмотря на погодные условия темп набран хороший.
После общения с комбайнерами волгоградский губернатор сам сел за руль уборочной спецтехники.
Фото: администрации Волгоградской области
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