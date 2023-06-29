В Волгограде экстренно сел самолет «Аэрофлота» с больным пассажиром на борту

В аэропорту Волгограда 29 июня ночью экстренную посадку совершил самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Баку – Москва. Командир воздушного судна принял решение прервать полет из-за больного пассажира.

По информации telegram-канала Aviaincident, сообщение о необходимости произвести посадку на незапланированном аэродроме Волгоград поступило в 03.29. В 03.51 самолет благополучно приземлился. Данную информацию ИА «Высота 102» подтвердили и в пресс-службе воздушной гавани.

– Рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU1851, следовавший по маршруту Баку - Москва (Шереметьево), совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 03:51 по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров, – сообщила официальный представитель Международного аэропорта Волгоград Анастасия Голодова. – Пассажир с рейса снят.

Остальные пассажиры смогли продолжить полет уже через час. Сообщается, что вылет рейса в Москву из волгоградского аэропорта состоялся 04:59.