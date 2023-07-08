Происшествия 08.07.2023 21:40
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08.07.2023 21:40
Сегодня в Волгоградской области из-за аномальной жары возникли ландшафтные пожары, которые угрожали жилым домам, социальным объектам и дачам. Как сообщили V102.RU очевидцы, в Светлоярском районе на станции Чапурники загорелась трава. В результате огонь уничтожил несколько хозпостроек. Была угроза, что пожар перекинется на детский сад и общежитие. Однако этого удалось не допустить.
- Огонь шел по балке. Сгорело примерно 10 хозяйственных построек. Сейчас здесь все заливают водой. В настоящее время почти все локализовано. У детского сада пожара нет, все отбили, - рассказали жители информагентству.
Еще один пожар возник в Красноармейском районе, где огонь угрожал дачному обществу. В городе висит смог от горящей травы. По улицам с мигалками передвигается пожарная техника, но в МЧС России по Волгоградской области ситуацию не комментируют.
Напомним, в Волгоградской области установилась сильная жара выше 40 градусов. В регионе введен особый противопожарный режим.
Видео и фото читателей «Высоты 102»
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