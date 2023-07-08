







О необычном поведении ядовитого паука каракурта в редакцию V102.RU сообщила жительница Красноармейского района Волгограда. Женщина утверждает, что членистоногое, судя по всему, было настроено недружелюбно и хотело ее атаковать.

- Вчера я засиделась допоздна во дворе своего частного дома. Надо мной свет горел, там всякие мошки и мушки у лампочки крутились. Вижу, бежит ко мне паук, целенаправленно так, не останавливается. Я поняла, что это каракурт, потому что раньше видела таких пауков. Если честно, то меня озадачило его поведение. Когда он уже был рядом со стулом, то я аж подпрыгнула! Дальше он очень быстро забрался на ножку стула и, такое впечатление, обескуражено остановился там, где еще секунду назад была моя нога, - рассказала жительница Волгограда, которая представилась Аленой.

По словам женщины, в своем частном секторе таких пауков она никогда не встречала. В детстве Алена сталкивалась с каракуртом, но это было в другом месте при сборе ягод. Тогда раздвинув листву, она увидела черного паука с красными пятнами и сказала об этом маме, которая подробно объяснила ребенку, как надо себя вести при встрече с таким членистоногим. Но тогда паук не пытался догнать девочку и тем более забраться на нее.

- Я пауков в принципе не боюсь, но поведение вчерашнего гостя меня напугало. Было совершенно непонятно, что он хочет сделать: броситься на меня и укусить, либо посидеть на моей коленке и посмотреть на звезды. В целях самосохранения я взяла тапок мужа и хрясь, убила его, - рассказала Алена.

С редакцией женщина решила поделиться своей историей, чтобы другие жители не теряли бдительности, так как поведение этого каракурта волгоградке показалось очень странным.

На фото все, что осталось от паука после удара тапком



