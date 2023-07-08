Общество 08.07.2023 14:11
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08.07.2023 14:11
О необычном поведении ядовитого паука каракурта в редакцию V102.RU сообщила жительница Красноармейского района Волгограда. Женщина утверждает, что членистоногое, судя по всему, было настроено недружелюбно и хотело ее атаковать.
- Вчера я засиделась допоздна во дворе своего частного дома. Надо мной свет горел, там всякие мошки и мушки у лампочки крутились. Вижу, бежит ко мне паук, целенаправленно так, не останавливается. Я поняла, что это каракурт, потому что раньше видела таких пауков. Если честно, то меня озадачило его поведение. Когда он уже был рядом со стулом, то я аж подпрыгнула! Дальше он очень быстро забрался на ножку стула и, такое впечатление, обескуражено остановился там, где еще секунду назад была моя нога, - рассказала жительница Волгограда, которая представилась Аленой.
По словам женщины, в своем частном секторе таких пауков она никогда не встречала. В детстве Алена сталкивалась с каракуртом, но это было в другом месте при сборе ягод. Тогда раздвинув листву, она увидела черного паука с красными пятнами и сказала об этом маме, которая подробно объяснила ребенку, как надо себя вести при встрече с таким членистоногим. Но тогда паук не пытался догнать девочку и тем более забраться на нее.
- Я пауков в принципе не боюсь, но поведение вчерашнего гостя меня напугало. Было совершенно непонятно, что он хочет сделать: броситься на меня и укусить, либо посидеть на моей коленке и посмотреть на звезды. В целях самосохранения я взяла тапок мужа и хрясь, убила его, - рассказала Алена.
С редакцией женщина решила поделиться своей историей, чтобы другие жители не теряли бдительности, так как поведение этого каракурта волгоградке показалось очень странным.
Как ранее сообщалось, в начале июля текущего года ядовитый паук атаковал 13-летнего школьника в Волжском, который помогал бабушке в огороде. Каракурт укусил мальчика в левое колено. В прошлом году за лето ядовитые пауки атаковали 26 жителей Волгоградской области.
На фото все, что осталось от паука после удара тапком
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