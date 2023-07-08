Общество

«Паук вел себя странно и агрессивно»: волгоградка успела увернуться от атаки каракурта

Общество 08.07.2023 14:11
0
08.07.2023 14:11



О необычном поведении ядовитого паука каракурта в редакцию V102.RU сообщила жительница Красноармейского района Волгограда. Женщина утверждает, что членистоногое, судя по всему, было настроено недружелюбно и хотело ее атаковать.
- Вчера я засиделась допоздна во дворе своего частного дома. Надо мной свет горел, там всякие мошки и мушки у лампочки крутились. Вижу, бежит ко мне паук, целенаправленно так, не останавливается. Я поняла, что это каракурт, потому что раньше видела таких пауков. Если честно, то меня озадачило его поведение. Когда он уже был рядом со стулом, то я аж подпрыгнула! Дальше он очень быстро забрался на ножку стула и, такое впечатление, обескуражено остановился там, где еще секунду назад была моя нога, - рассказала жительница Волгограда, которая представилась Аленой.
По словам женщины, в своем частном секторе таких пауков она никогда не встречала. В детстве Алена сталкивалась с каракуртом, но это было в другом месте при сборе ягод. Тогда раздвинув листву, она увидела черного паука с красными пятнами и сказала об этом маме, которая подробно объяснила ребенку, как надо себя вести при встрече с таким членистоногим. Но тогда паук не пытался догнать девочку и тем более забраться на нее.
- Я пауков в принципе не боюсь, но поведение вчерашнего гостя меня напугало. Было совершенно непонятно, что он хочет сделать: броситься на меня и укусить, либо посидеть на моей коленке и посмотреть на звезды. В целях самосохранения я взяла тапок мужа и хрясь, убила его, - рассказала Алена.
С редакцией женщина решила поделиться своей историей, чтобы другие жители не теряли бдительности, так как поведение этого каракурта волгоградке показалось очень странным.
Как ранее сообщалось, в начале июля текущего года ядовитый паук атаковал 13-летнего школьника в Волжском, который помогал бабушке в огороде. Каракурт укусил мальчика в левое колено. В прошлом году за лето ядовитые пауки атаковали 26 жителей Волгоградской области.
На фото все, что осталось от паука после удара тапком

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.07.2023 10:14
Общество 08.07.2023 10:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.07.2023 09:04
Общество 08.07.2023 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2023 08:02
Общество 08.07.2023 08:02
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2023 21:06
Общество 07.07.2023 21:06
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2023 19:50
Общество 07.07.2023 19:50
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2023 19:15
Общество 07.07.2023 19:15
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2023 18:07
Общество 07.07.2023 18:07
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2023 16:40
Общество 07.07.2023 16:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.07.2023 15:15
Общество 07.07.2023 15:15
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2023 13:50
Общество 07.07.2023 13:50
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2023 13:43
Общество 07.07.2023 13:43
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2023 12:42
Общество 07.07.2023 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2023 12:06
Общество 07.07.2023 12:06
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2023 10:26
Общество 07.07.2023 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.07.2023 09:25
Общество 07.07.2023 09:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:42
ГУ МВД назвало виновника смертельного ДТП с машиной медслужбы под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:11
«Паук вел себя странно и агрессивно»: волгоградка успела увернуться от атаки каракуртаСмотреть фотографии
12:53
Тело второклассника нашли в реке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:27
«Это на официальном мероприятии?»: пьяный механизатор утонул на празднике Дня поля под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:23
BMW в хлам: один человек погиб и двое ранены в ДТП с фурой под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:48
Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах ЮВОСмотреть фотографии
10:14
«Росгосстрах»: 87% страхового возмещения после пожаров выплачивается в частном сектореСмотреть фотографии
09:55
Разлетелся на куски. На видео попало столкновение скутера и «Газели» в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:04
В Волгограде выживший среди многоэтажек особняк станет музеемСмотреть фотографии
08:12
В Волгограде фиктивную сделку в 10 млн рублей обратили в доход государстваСмотреть фотографии
08:02
«Кто-то вылетел на встречку»: близкие погибшего в Волгоградской области мальчика ищут свидетелей ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
21:35
Волгоградский «Ротор» на сборах в Минске разгромил «Аланию» и «Трактор»Смотреть фотографии
21:06
Волгоградский ЦПКиО 7 июля захлестнула любовь – молодая и верная: фотоСмотреть фотографии
20:16
Вооруженный кирпичом волгоградец ограбил офис микрозаймовСмотреть фотографии
19:50
Депутат Кравченко опростоволосился, заставляя не тех чиновников лезть в коллекторСмотреть фотографииCмотреть видео
19:15
Волгоградцы в отсутствие остановочных павильонов прячутся от солнца в тени столбов и дорожных знаковСмотреть фотографии
18:18
Депутата Волгоградской гордумы от КПРФ Андрея Анненко подозревают в мошенничествеСмотреть фотографии
18:07
В Волгоградской области ищут пропавшего 16 июня мужчинуСмотреть фотографии
16:40
Руководитель волгоградского УФНС Роман Иванов награжден почетным знаком «От благодарного народа ЛНР»Смотреть фотографии
16:38
В Волгоградской области мужчина утонул на глазах у родственникаСмотреть фотографии
15:46
В Волгограде неадекватный пациент набросился на сотрудника скорой помощиСмотреть фотографии
15:15
Волгоградские врачи за год в ЛНР приняли 54 тысячи местных жителейСмотреть фотографии
14:58
Втайне ушел из дома. В Волгоградской области пропал второклассникСмотреть фотографии
13:50
Был весь побитый. В Волжском нашли мужчину с расстройством памятиСмотреть фотографии
13:43
В Волгограде информационные табло на остановках не выдерживают 40-градусной жарыСмотреть фотографии
12:42
На Украине погиб военный из Волгоградской области Александр РодичевСмотреть фотографии
12:32
В салоне маршрутки №23А в Волгограде пассажиры нашли ребенкаСмотреть фотографии
12:06
«Просился к брату в Краснодар»: в Волжском бесследно исчез мужчина с провалами в памятиСмотреть фотографии
11:46
Там уже гора мусора: водитель ЗИЛа задержан в Городище за сброс отходовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
Приручили солнце и спаслись при крушении: на юге подвели итоги конкурса журналистовСмотреть фотографии
 