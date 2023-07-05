В Саратове полицейские завели уголовное дело на 49-летнюю жительницу Волгограда, которая обещала избавить от боли в ногах и снять порчу с пенсионерок, однако последние оказались в итоге без средств к существованию. Жертвами волгоградки, сообщает ИА «СарИнформ», стали как минимум две женщины.

Так, сообщается, что первую свою жертву колдунья из Волгограда повстречала на улице и предрекла ей большую беду. Чтобы снять порчу, саратовская пенсионерка должна была выполнить инструкцию: пройти 40 шагов и закопать, не оборачиваясь, нитку, которую передала мошенница.

– Женщина согласилась и принесла «ведунье» 254 тысячи рублей. Однако пенсионерка все же посмотрела назад и увидела, что спутница с деньгами пропала, – сообщают журналисты саратовского информагентства. – Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

– Сама теперь смеюсь и плачу. И смех, и грех, – в свою очередь говорит пожилая женщина.

Еще одной жительнице Саратова – 78-летней пенсионерке – волгоградка обещала избавление от боли в ногах. Завернутые аккуратно в платок сбережения женщины после манипуляций мошенницы оказались на поверку простыми бумажками.

Сообщается, что в настоящее время задержанная находится под домашним арестом.

Видео: ГУ МВД России по Саратовской области