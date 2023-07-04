Вице-премьер Хуснуллин: трассу А-260 от Волгограда продлят до Луганска





Федеральная трасса А-260, которая идет от Волгограда до границы с ЛНР, будет продлена до Луганска. Об этом, как передает ТАСС , сообщила сегодня, 4 июля, пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

- Действующая федеральная трасса А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с ЛНР будет продлена до Луганска и получит новое наименование - Р-260. Дорога входит в ключевую логистическую транспортную цепочку. По ней доставляются основные грузы, - поясняется в сообщении.

Также будет продлена дорога А-280 из Ростов-на-Дону. Она пройдет до Симферополя и также изменит название на Р-280 «Новороссия».

Фото с сайта правительства РФ