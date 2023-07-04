Происшествия

В четырех скверах Волгограда вандалы украли части системы автополива

Происшествия 04.07.2023 20:00
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04.07.2023 20:00


Сразу в четырех скверах Волгограда коммунальщики зафиксировали факты вандализма на системах автополива, передает V102.RU. По информации мэрии, неизвестные лица украли 20 ротаторов, которые являются незаменимой частью автоматической системы орошения.
За последние трое суток факты воровства зафиксированы в парке «Сказка», сквере имени Пахмутовой, на зеленой зоне у пожарного парохода «Гаситель» и у Казанского кафедрального собора в Ворошиловском районе города.
Напомним, что в настоящее время в Волгограде стоит изнурительная жара под 40 градусов, поэтому системы полива оперативно восстановили.
- Сотрудники районной коммунальной оперативно произвели восстановительные работы – в настоящее время системы штатно функционируют на всех пространствах. Заявление по факту вандализма направлено в правоохранительные органы, - сообщили в администрации Волгограда.
Злоумышленников ищут.

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