В Волгоградской области задержан 33-летний иностранец, причастный к сбыту наркотических средств в особо крупном размере. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального УФСБ России, мужчина планировал вывезти наркотики за рубеж, однако тайник до него успели проверить оперативники.





– В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что членами межрегионального наркоорганизованного преступного сообщества, при координации кураторов посредством Telegram осуществлены закладки наркотических средств синтетической группы в особо крупном размере с целью дальнейшего сбыта на территории Волгоградской области и в иных субъектах Российской Федерации, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. – Согласно полученной информации, оперативниками Управления в Иловлинском районе было обнаружено и изъято около 3 килограммов мефедрона.

Следователями УФСБ по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России – незаконные производство, сбыт, пересылка наркотиков в особо крупном размере и приготовление к таковому.

– В рамках возбужденного уголовного дела оперативными сотрудниками установлен и задержан с поличным при попытке извлечения муляжа наркотических средств из тайника-закладки иностранный гражданин. В ходе опроса задержанного установлено, что, следуя инструкции куратора, он намеревался выехать за пределы Российской Федерации для дальнейшего сбыта извлеченных наркотиков, – сообщают в волгоградском УФСБ.

Задержанный помещен в СИЗО. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области