Происшествия

Стали известны подробности падения с высоты ребенка в Волгограде

Происшествия 03.07.2023 21:32
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03.07.2023 21:32


Полицейские организовали проверку по факту получения травм шестилетним ребенком сегодня утром при падении из окна в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, мальчик находился в квартире вместе с отцом. 

— Инспекторами ПДН установлено, что телесные повреждения ребенок получил около 10.00 в результате падения из окна четвертого этажа многоквартирного дома, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Мальчик находился в квартире с отцом. Несовершеннолетний облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса.

Полицейские напоминают, что даже самые надежные москитные сетки не способны выдержать усилий ребенка. За жизнь мальчика, который по сведениям очевидцев получил переломы обеих рук, борются врачи. Медики оценивают состояние ребенка как тяжелое. 

Фото: архив ИА «Высота 102»   

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